Кремль: Путін і Меркель обговорили транзит газу через Україну та Nord Stream 2

Канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент РФ Володимир Путін провели телефонну розмову, під час якої обговорювалося питання транзиту російського газу через територію України після 1 січня 2020 року.

Про це повідомляє пресслужба Кремля.

"Обговорювалися також актуальні для гарантування енергобезпеки країн Євросоюзу питання співпраці в газовій галузі, зокрема в контексті перспектив транзиту російського природного газу через територію України після 1 січня 2020 року і втілення проекту "Північний потік-2", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що співрозмовники дали "позитивну оцінку підсумкам саміту в "нормандському форматі", що відбувся в Парижі 9 грудня".

Крім того, німецький і російський лідери обговорили питання врегулювання ситуації в Лівії.

За інформацією пресслужби Путіна, розмова відбулася "з ініціативи німецької сторони".