Сенатор США закликав Помпео продовжити повноваження посла Тейлора в Україні

Співголова Комітету з питань міжнародних відносин Сенату США Роберт Менендес у вівторок закликав держсекретаря Майкла Помпео не відкликати з Києва Вільяма Тейлора, який виконує обов'язки посла в Україні.

Про це йдеться в листі впливового законодавця главі Держдепартаменту США, оприлюдненому в вівторок.

"Я стурбований тим, що обмеження керівництва в посольстві через відсутність посла Тейлора буде створене в момент, коли Україна продовжує протистояти військовій агресії з боку Росії та покладається на Сполучені Штати в просуванні процесу демократичних реформ", - зазначив американський сенатор.

Крім того, він підкреслив, що відкликання Вільяма Тейлора створить критичний вакуум у той час, коли відносини США й України залишаються в центрі уваги, а президент Трамп так і не призначив президенту Зеленському зустріч у Білому домі.

"Саме коли наші відносини з Україною перебувають під посиленим наглядом, я закликаю вас негайно переглянути це рішення та зберегти (присутність – ред.) Білла Тейлора в Києві", - зазначив Менендес.

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Раніше телеканал NBC News повідомив про те, що Білл Тейлор до кінця року має завершити своє перебування в Києві на чолі американського посольства й повернутися в США.