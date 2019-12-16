Разумков подякував Тейлору за програму USAID RADA

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков на зустрічі з Тимчасовим повіреним у справах США в Україні Вільямом Тейлором відзначив ефективну взаємодію між Україною і Сполученими Штатами Америки.

Про це повідомляє пресслужба Апарату Верховної Ради.

«Ми відчуваємо значну допомогу з боку США і високо цінуємо потужний внесок у розбудову демократії і парламентаризму з боку Програми USAID RADA», - сказав Голова ВР.

Разумков підкреслив, що парламент постійно отримує підтримку з боку Програми, з якою напрацьовано багато спільних напрямів діяльності. За його словами, народні депутати високо цінують методологічну та організаційну допомогу Програми.

За сприяння USAID RADA було розроблено і створено Освітній центр, в якому наразі проводять лекції для дітей з усіх куточків України.

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Крім того, у рамках реалізації Програми також проводяться виїзні засідання на округи мажоритарних народних депутатів з метою здійснення просвітницької діяльності щодо парламентаризму та демократичних перетворень, розробляються довідкові матеріали для новообраних народних депутатів та багато іншого.

«Установи уряду США забезпечують підтримкою досить важливий аспект діяльності Верховної Ради України», - зазначив Разумков.

Окремо спікер подякував за матеріально-технічну допомогу, яку надають США Україні, та висловив сподівання, що українсько-американські відносини будуть і надалі такими ж ефективними.

Разумков також взяв участь у презентації установ Уряду США у Верховній Раді.