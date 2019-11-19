Тейлор відзначив вирішальну роль НБУ у просуванні українських реформ

Тимчасовий повірений у справах США Вільям Тейлор зустрівся з головою НБУ Яковом Смолієм і привітав Національний банк України з отриманням нагороди “Вибір бізнес-спільноти 2019” від Американської торгової палати до Дня подяки.

Про це повідомляється на Facebook-сторінці посольства США в Україні.

«Я твердо вірю, що Національний банк України відіграв вирішальну роль у просуванні реформ, які є ключовими для економічної стабільності та зростання України», - зазначив Тейлор.

Дипломат також висловив переконання, що народ України заслуговує на світле економічне майбутнє та хороші перспективи роботи для молодих українців.

“Повністю незалежний Національний банк, орієнтований на продовження очищення банківського сектору, сприятиме підвищенню довіри іноземних інвесторів до України”, - підкреслив Тейлор.

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Як повідомлялося, 16 листопада Американська торговельна палата в Україні вручила нагороду до Дня Подяки «Вибір бізнес-спільноти 2019» Національному банку України. Нагороду вручено за проведення ефективної монетарної політики, продовження очищення банківського сектору, захисту незалежності НБУ та сприяння макроекономічній стабільності. Нагорода була вручена під час урочистої вечері з нагоди Дня Подяки в готелі Hilton у Києві.

Фото: НБУ, Facebook