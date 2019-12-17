Засідання аграрного комітету будуть закритими, але з трансляцією — Арахамія

Засідання Комітету з питань аграрної та земельної політики, який розглядає до другого читання законопроєкт про відкриття ринку у землі, будуть надалі проходити у закритому форматі, але із забезпеченням трансляції.

Про це журналістам у кулуарах Верховної Ради повідомив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія за результатами позачергового засідання аграрного комітету, що відбулося в присутності Голови ВР та керівників фракцій, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Завтра комітет буде працювати. Люди висловлювалися щодо того, чи робити це у відкритому форматі, чи в закритому форматі. Більшість людей - у закритому форматі, але в прямій трансляції, щоб всі могли побачити, щоб всі могли це транслювати своїм глядачам. Але в закритому форматі для того, щоб обмежити доступ людям, які не мають жодного відношення до аграріїв чи ринку землі, але провокатори які хочуть просто зірвати засідання комітету", - зазначив Арахамія.

Він додав, що до законопроєкту 2178-10 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення" внесено багато поправок, і для того, щоб комітет їх розглядав у нормальному режимі, потрібною щоб "ніхто не заважав".

Арахамія зазначив, що трансляція засідань аграрного комітету буде вестися засобами Верховної Ради, але також розглядається можливість "акредитувати камери".

"Можемо розглянути акредитувати, наприклад, камери. Просто поставити камери, і нехай люди дивляться", - зазначив Арахамія.

Як повідомляв Укрінформ, Голова Верховної Ради Дмитро Разумков дочасно закрив вечірнє засідання парламенту 17 грудня після консультацій з керівниками парламентських фракцій.

Раніше голова фракції "Батьківщина" Юлія Тимошенко заявила журналістам, що депутати її фракції не дадуть сьогодні провести сесію та анонсувала засідання аграрного комітету з головами фракцій вранці 18 грудня.

17 грудня ВР не змогла відновити роботу після оголошеної о 12:00 півгодинної перерви.

Лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко та члени її фракції, а також депутати від "Опозиційної платформи - За життя" заблокували президію Верховної Ради та трибуну парламенту.

Голова ВР Дмитро Разумков оголосив про позачергове засідання агрокомітету та закрив ранкове засідання ВР достроково.

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17 грудня в урядовому кварталі відбувся мітинг противників відкриття ринку землі. Сталося кілька сутичок мітингарів з поліцією.

Напередодні, під час Погоджувальної ради, Тимошенко закликала керівництво ВР зняти з розгляду три законопроєкти про ринок землі, дерегуляцію у сфері земельних відносин та електронні земельні торги. Але ця пропозиція не була підтримана.