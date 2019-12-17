НАБУ оголосило підозру ексдепутату, який незаконно отримав 738 тисяч компенсації з бюджету

Колишній народний депутат незаконно отримав 738,74 тис. грн компенсації з державного бюджету за оплату житла.

Про це інформує пресслужба Національного антикорупційного бюро.

“17 грудня 2019 року детективи Національного бюро за погодженням прокурорів САП повідомили народному депутату України VIII скликання про підозру у незаконному отриманні 738,74 тис. грн компенсації з державного бюджету за оплату житла шляхом зловживання службовим становищем”, - інформують у відомстві.

За даними слідства, впродовж грудня 2014 – жовтня 2018 років колишній народний депутат незаконно отримав із державного бюджету компенсацію витрат на винайм номеру у готелі «Київ» у сумі 738,74 тис. грн нібито через те, що не мав власного житла в столиці.

Однак, як встановили детективи, насправді власне житло в столиці у народного депутата було і він свідомо приховав цей факт.

Розслідування зазначених фактів НАБУ і САП розпочали в жовтні 2018 року за публікаціями у ЗМІ.