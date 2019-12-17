НАБУ оголосило підозру ексдепутату, який незаконно отримав 738 тисяч компенсації з бюджету
Про це інформує пресслужба Національного антикорупційного бюро.
“17 грудня 2019 року детективи Національного бюро за погодженням прокурорів САП повідомили народному депутату України VIII скликання про підозру у незаконному отриманні 738,74 тис. грн компенсації з державного бюджету за оплату житла шляхом зловживання службовим становищем”, - інформують у відомстві.
За даними слідства, впродовж грудня 2014 – жовтня 2018 років колишній народний депутат незаконно отримав із державного бюджету компенсацію витрат на винайм номеру у готелі «Київ» у сумі 738,74 тис. грн нібито через те, що не мав власного житла в столиці.
Однак, як встановили детективи, насправді власне житло в столиці у народного депутата було і він свідомо приховав цей факт.
Розслідування зазначених фактів НАБУ і САП розпочали в жовтні 2018 року за публікаціями у ЗМІ.