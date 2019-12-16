За повідомленнями Рахункової палати відкрили 71 “корупційну” справу

За повідомленнями Рахункової палати правоохоронними органами протягом 2018-2019 років розпочато 71 кримінальне провадження за вчинення корупційних злочинів.

Про це заявив голова Рахункової палати Валерій Пацкан у коментарі журналістам під час засідання в Абу-Дабі між вищими органами аудиту та антикорупційними органами у боротьбі з корупцією у рамках співпраці з управлінням ООН із наркотиків та злочинності (UNODC), повідомляє пресслужба Рахункової палати.

«Рахункова палата, як і вищі органи фінансового контролю інших країн, активно сприяє боротьбі з корупцією в межах своїх повноважень. Таку діяльність ми почали насамперед з себе − створили Управління запобігання та виявлення корупції, розробили та затвердили Антикорупційну програму, яку погодила НАЗК. У грудні 2018 року уклали меморандум про співпрацю та обмін інформацією з Національним антикорупційним бюро. І тепер активно взаємодіємо. Так, на сьогодні НАБУ розслідує 13 кримінальних проваджень, розпочатих за матеріалами Рахункової палати, з них 8 − за результатами аудиту ефективності використання коштів Державного фонду регіонального розвитку», − розповів Пацкан.

Він зазначив, що загальна кількість кримінальних проваджень, розпочатих за повідомленнями Рахункової палати у 2018-2019 роках, − 107, з них 71 − за вчинення корупційних злочинів. Так, за фактами привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем розслідується 45 кримінальних проваджень; за фактами нецільового використання бюджетних коштів − 5; за фактами зловживання владою або службовим становищем − 21.

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Крім того, аудит ефективності використання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами виявив факт нецільового використання бюджетних коштів на суму понад 1,1 млн грн. Рахункова палата повідомила про це правоохоронні органи. І у червні 2019 року судом у цій справі постановлено обвинувальний вирок. Це перший обвинувальний вирок за час існування Рахункової палати, йдеться у повідомленні.

Пацкан також відзначив, що Рахункова палата цього року перевірила, наскільки ефективно витрачалися кошти державного бюджету, виділені НАЗК на керівництво та управління у сфері запобігання корупції та на фінансування статутної діяльності політичних партій; а також на забезпечення діяльності НАБУ. Відповідні аудити будуть розглянуті на засіданні Рахункової палати.

Зазначається також, що в рамках заходу голова Рахункової палати провів двосторонню зустріч з президентом Державної аудиторської інституції ОАЕ Харібом Аль Амімі, на якій обговорили конкретні кроки щодо продовження співпраці між інституціями в двох напрямках − проведення ІТ-аудитів і боротьба з корупцією.