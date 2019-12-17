Зеленський і Алієв обговорили війну на Донбасі та конфлікт у Нагірному Карабасі
Про це заявив Президент Володимир Зеленський під час спільної з Президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим пресконференції, повідомляє кореспондент Укрінформу.
“Важлива тема сьогоднішньої бесіди — це забезпечення регіональної та національної безпеки. Передусім йдеться про війну на сході України та Нагірнокарабаський конфлікт. Ми незмінно підтримуємо один одного в питаннях відновлення суверенітету та територіальної цілісності наших держав у межах міжнародно визнаних кордонів”, - зазначив Зеленський.
Він також запевнив, що Україна й Азербайджан продовжать спільну роботу в цьому напрямку як у двосторонньому форматі, так і в рамках роботи в міжнародних організаціях.
Як повідомлялося, 16-17 грудня Президент Володимир Зеленський перебуває з офіційним візитом в Азербайджанській Республіці.
Фото: Офіс Президента