Зеленський і Алієв обговорили війну на Донбасі та конфлікт у Нагірному Карабасі

Україна та Азербайджан підтримують один одного в питаннях відновлення суверенітету та територіальної цілісності обох держав у межах міжнародно визнаних кордонів.

Про це заявив Президент Володимир Зеленський під час спільної з Президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим пресконференції, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Важлива тема сьогоднішньої бесіди — це забезпечення регіональної та національної безпеки. Передусім йдеться про війну на сході України та Нагірнокарабаський конфлікт. Ми незмінно підтримуємо один одного в питаннях відновлення суверенітету та територіальної цілісності наших держав у межах міжнародно визнаних кордонів”, - зазначив Зеленський.

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Він також запевнив, що Україна й Азербайджан продовжать спільну роботу в цьому напрямку як у двосторонньому форматі, так і в рамках роботи в міжнародних організаціях.

Як повідомлялося, 16-17 грудня Президент Володимир Зеленський перебуває з офіційним візитом в Азербайджанській Республіці.

Фото: Офіс Президента