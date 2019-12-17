Розпочалася зустріч президентів України та Азербайджану в Баку

У Баку розпочалася зустріч Президента України Володимира Зеленського, який перебуває в Азербайджанській Республіці з офіційним візитом, із Президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим.

Про це повідомляє офіційне інтернет-представництво глави Української держави.

"Офіційна церемонія зустрічі відбулася на площі біля резиденції Президента Азербайджанської Республіки. Глави держав оглянули стрій роти почесної варти. Пролунали державні гімни України та Азербайджану", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що після завершення зустрічі відбудуться переговори делегацій під головуванням Зеленського та Алієва.

Зустріч президентів України та Азербайджану у Баку / Фото: Офіс Президента

Також будуть підписані двосторонні документи.

Крім того, глави держав оголосять заяви для ЗМІ.