У Раді презентували програми уряду США зі співпраці з парламентом

У Верховній Раді відбулася презентація програм установ уряду США щодо напрямків співпраці з українським парламентом.

Про це повідомляє Інформаційне управління Апарату Верховної Ради.

«Для нас це принципово важливо. Тому що це не лише інформаційна підтримка, яка також важлива для Верховної Ради України. Це - методологічна підтримка, це підтримка з точки зору фінансової взаємодії та інших організаційних питань. Однак, це також дуже важливий сигнал, який сьогодні отримує і Україна як держава, і Верховна Рада України як інституційний орган», - зауважив Голова ВР Дмитро Разумков.

Спікер висловив сподівання на те, що ця співпраця поглиблюватиметься.

У свою чергу, тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор зазначив: «Ця презентація - символ того, як ми підтримуємо Україну у її русі, щоб бути демократичною країною, міцно закріпитися в європейських інституціях».

Тейлор також зауважив, що Україна в Конгресі США має підтримку обох партій.

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«Є певні суперечності, але є одна річ, яка зрозуміла, це - двопартійна підтримка у Вашингтоні. Вона все ще є там. Ви побачите це у санкціях, які уряд США збирається ввести щодо "Північного потоку-2". Ці санкції, які стануть чинними незабаром, сповільнять загрозу для української незалежності», - наголосив Тейлор.

Він нагадав, що з 2014 р. США надали 3 млрд доларів на підтримку України і продовжують надавати зброю на підтримку її безпеки.

Як розповіла директор Місії USAID в Україні Сюзан Фрітц, Місія має довгу історію співпраці з Верховною Радою, її комітетами за конкретними реформами.

«Ця співпраця є ефективною. В першу чергу, вона спрямована на зміцнення парламенту як важливої демократичної інституції. Також упродовж кількох років виконуються програми, зокрема, по боротьбі з корупцією, щодо верховенства права, децентралізації, громадянського суспільства та підтримки медіа, охорони здоров’я, енергетичної безпеки та підтримки Сходу України», - підкреслила Фрітц.

Заступник директора відділу сприяння розвитку демократії та врядування Енн Гоппер нагадала, що починаючи з 2013 року USAID є партнером з низки реформ.

Директор відділу оборонного співробітництва Посольства США Деніел Міллер розповів про проєкти безпекової допомоги, які він очолює. Він повідомив, що з 2014 р. США виділили понад 1,6 млрд доларів на розбудову безпекового сектору України. Міллер поінформував про діючі програми, додавши, що «зараз ми чекаємо на затвердження фінансування на 2020 рік і очікуємо, що воно буде на тому ж рівні».

Під час заходу свою діяльність з використанням інформаційних стендів презентували проєкти та партнери Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).