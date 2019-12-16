Рада планує "перекроїти" свій графік на січень

Верховна Рада планує внести зміни до календарного плану проведення другої сесії, якими передбачити, що протягом тижня з 21 по 24 січня відбуватиметься тиждень роботи депутатів з виборцями замість попередньо спланованих пленарних засідань.

Відповідне рішення було ухвалено на засіданні Погоджувальної ради в понеділок, 16 грудня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Я ставлю на голосування пропозицію стосовного того, щоб дати доручення розглянути це питання на Регламентному комітеті і після цього – в залі засідань. Це питання стосується змін у роботі Верховної Ради у січні 2020 року», - зазначив голова парламенту Дмитро Разумков.

Водночас, на прохання голови Регламентного комітету Сергія Кальченка, Разумков уточнив, що тиждень з 21 по 24 січня пропонується замінити «з пленарного на тиждень роботи в регіонах».

Відповідне рішення підтримала більшість присутніх голів фракцій і керівників парламентських комітетів.