Рада планує "перекроїти" свій графік на січень
Укрінформ
Верховна Рада планує внести зміни до календарного плану проведення другої сесії, якими передбачити, що протягом тижня з 21 по 24 січня відбуватиметься тиждень роботи депутатів з виборцями замість попередньо спланованих пленарних засідань.
Відповідне рішення було ухвалено на засіданні Погоджувальної ради в понеділок, 16 грудня, повідомляє кореспондент Укрінформу.
«Я ставлю на голосування пропозицію стосовного того, щоб дати доручення розглянути це питання на Регламентному комітеті і після цього – в залі засідань. Це питання стосується змін у роботі Верховної Ради у січні 2020 року», - зазначив голова парламенту Дмитро Разумков.
Водночас, на прохання голови Регламентного комітету Сергія Кальченка, Разумков уточнив, що тиждень з 21 по 24 січня пропонується замінити «з пленарного на тиждень роботи в регіонах».
Відповідне рішення підтримала більшість присутніх голів фракцій і керівників парламентських комітетів.