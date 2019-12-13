Бойко, Порошенко, Дубінський: комітет Ради хоче покарати понад 80 депутатів за прогули

Комітет з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи ВР вирішив припинити відшкодування 81 народному депутату витрат, пов’язаних з виконанням депутатських повноважень, за листопад 2019 року за пропуск понад 30% голосувань у Раді та 50% засідань комітетів.

Відповідне рішення оприлюднене на сайті комітету.

Як ідеться у рішенні, Комітет розглянув подані Апаратом Верховної Ради відомості щодо обліку робочого часу народних депутатів, які впродовж листопада 2019 року без поважних причин не брали особистої участі у понад 30% голосувань при прийнятті рішень ВР на пленарних засіданнях та які не брали особистої участі у більш як 50% засідань комітетів Верховної Ради. Регламентний комітет вирішив звернутися до Голови Верховної Ради Дмитра Разумкова з поданням про видання розпорядження, відповідно до абзацу 2 частини 5 статті 33 закону "Про статус народного депутата України", про припинення відшкодування витрат, пов’язаних з виконання депутатських повноважень за листопад 2019 року 81 народному депутату.

Серед таких депутатів - Віктор Балога (член депутатської групи "За майбутнє"), Ольга Бєлькова (фракція "Батьківщина"), Юрій Бойко (співголова фракції "Опозиційна платформа - За життя"), Максим Бужанський ("Слуга народу"), Олесь Довгий (позафракційний), Олександр Дубінський ("Слуга народу"), Ярослав Дубневич ("За майбутнє"), Ілля Кива (ОПЗЖ), Олександр Корнієнко (перший заступник голови фракції "Слуга народу"), Вадим Новинський (позафракційний), Петро Порошенко ("Європейська солідарність"), Вадим Рабінович (ОПЗЖ), Вадим Столар (ОПЗЖ).

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада 16 жовтня ухвалила закон "Про внесення змін до закону України "Про статус народного депутата України" та до Регламенту Верховної Ради України щодо припинення відшкодування народному депутату України витрат, пов'язаних з виконанням депутатських повноважень, у разі пропуску без поважних причин пленарних засідань Верховної Ради України або засідань комітетів Верховної Ради України" (№1035-2).