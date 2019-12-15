Конгресмен Кітінг про зустріч Трампа з Лавровим: Краще б він зустрівся із Зеленським

Голова підкомітету Палати представників Конгресу США з питань Європи, Євразії, енергетики та навколишнього середовища Білл Кітінг, вважає, що було б краще, якби президент Дональд Трамп зустрівся з українським колегою Володимиром Зеленським, ніж з очільником МЗС РФ Сергієм Лавровим.

Про це він сказав в інтерв'ю Голосу Америки.

"Ця зустріч зацікавила мене тому, що вона відбулася через кілька годин після переговорів у нормандському форматі в Парижі, а також своїм форматом - зазвичай зустрічаються іноземний міністр та держсекретар, але тут до них приєднався президент. Цей збіг викликає занепокоєння - ми в Конгресі хотіли б продемонструвати світу, що Сенат та Палата представників, республіканці й демократи, виявляють велику зацікавленість у підтримці України. Це важливо для нашої безпеки, для наших союзників, для демократії в Україні. Я б вважав за краще, щоб така зустріч відбулася з президентом Зеленським", - відповів Кітінг на запитання журналіста щодо його оцінки недавньої зустрічі російського міністра закордонних справ Сергія Лаврова з президентом США Дональдом Трампом та держсекретарем Майком Помпео у Вашингтоні.

Як повідомляв Укрінформ, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров 10 грудня провів зустрічі з президентом США Дональдом Трампом і главою Держдепартаменту Майклом Помпео. Під час спільної з Помпео підсумкової пресконференції Лавров заявив, що доказів втручання Росії у президентські вибори в США просто не існує – попри результати дворічного розслідування спецпрокурора Мюллера. Водночас, в Білому домі зазначили, що президент Трамп "застеріг проти будь-яких спроб Росії втрутитися у вибори в США".

Фото: Stacey Rupolo