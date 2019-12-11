Помпео прокоментував "версію" Лаврова зустрічі з Трампом

Державний секретар США підтвердив, що президент Трамп під час зустрічі з міністром закордонних справ Росії Лавровим дійсно заявив про неприйнятність російського втручання в американські вибори – попри озвучені заяви російського міністра, що доказів цьому немає.

Про це Майкл Помпео сказав 11 грудня під час брифінгу в Державному департаменті США, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Заява міністра закордонних справ Лаврова не є точним відображенням моїх спогадів про цю зустріч. Безсумнівно, президент Трамп чітко наголосив під час його зустрічі з міністром Лавровим та рештою російських представників, що сам він і Америка вважають їхнє втручання в наші вибори неприйнятним", - підкреслив Помпео.

Таким чином він відповів на прохання пояснити, чому заяви міністра Лаврова після зустрічей з державним керівництвом США щодо втручання Росії в американські вибори не співпадають з офіційними коментарями Білого дому.

"Що стосується дискусій про російське втручання, то це відбувається на кожній зустрічі, у яких я брав участь", - підкреслив глава американського Держдепу.

Як повідомляв Укрінформ, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров 10 грудня провів зустрічі з президентом США Дональдом Трампом і главою Держдепартаменту Майклом Помпео. Під час спільної з Помпео підсумкової пресконференції Лавров заявив, що доказів втручання Росії у президентські вибори в США просто не існує – попри результати дворічного розслідування спецпрокурора Мюллера. Водночас, в Білому домі зазначили, що президент Трамп "застеріг проти будь-яких спроб Росії втрутитися у вибори в США".