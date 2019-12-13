Зеленський призначив чотирьох голів районів у двох областях

Президент Володимир Зеленський призначив голів Широківської і Юр’ївської районних державних адміністрацій на Дніпропетровщині та Яворівської і Жидачівської РДА на Львівщині.

Відповідні розпорядження №503/2019-рп - №506/2019-рп опубліковані на сайті глави держави. Президент, зокрема, призначив Євгена Ситниченка головою Широківської та Юрія Борисенка головою Юр’ївської РДА Дніпропетровської області. Читайте також: Зеленський затвердив склад делегації на заходи Енергетичного співтовариства Крім того, призначено Марію Гучко головою Жидачівської та Андрія Шумського головою Яворівської райдержадміністрацій Львівської області. Водночас глава держави скасував “як таке, що нереалізоване” розпорядження від 11 грудня № 486 щодо призначння Т.Юр’євої головою Веселівської районної державної адміністрації Запорізької області.