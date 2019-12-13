Зеленський затвердив склад делегації на заходи Енергетичного співтовариства

Зеленський затвердив склад делегації на заходи Енергетичного співтовариства

Укрінформ
Президент Володимир Зеленський утворив делегацію для участі у заходах Енергетичного співтовариства 12-13 грудня в Кишиневі на чолі з міністром енергетики Олексієм Оржелем.

Відповідний указ №902/2019 опублікований на сайті глави держави.

“Утворити делегацію України для участі у заходах Енергетичного співтовариства (12 - 13 грудня 2019 року, м.Кишинів, Республіка Молдова)”, - ідеться в документі.

Главою делегації Президент призначив міністра енергетики та захисту довкілля Олексія Оржеля.

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Зеленський також затвердив директиви делегації, але їх текст не опублікований, оскільки містить гриф “Для службового користування”.

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