Зеленський затвердив склад делегації на заходи Енергетичного співтовариства

Президент Володимир Зеленський утворив делегацію для участі у заходах Енергетичного співтовариства 12-13 грудня в Кишиневі на чолі з міністром енергетики Олексієм Оржелем.

Відповідний указ №902/2019 опублікований на сайті глави держави. “Утворити делегацію України для участі у заходах Енергетичного співтовариства (12 - 13 грудня 2019 року, м.Кишинів, Республіка Молдова)”, - ідеться в документі. Главою делегації Президент призначив міністра енергетики та захисту довкілля Олексія Оржеля. Читайте також: Делегацію на кліматичну конференцію ООН очолить Оржель Зеленський також затвердив директиви делегації, але їх текст не опублікований, оскільки містить гриф “Для службового користування”.