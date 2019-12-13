Голова Верховної Ради Дмитро Разумков під час зустрічі з прем’єр-міністром Грузії Ґіоргі Ґахаріа обговорив подальшу активізацію співпраці між країнами.

Про це повідомляє пресслужба Апарату Верховної Ради.

“Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков провів зустріч з Прем’єр-міністром Грузії Ґіоргі Ґахаріа. Під час зустрічі вони обговорили питання подальшої активізації співпраці між країнами та перспективи розвитку дипломатичних платформ, членами яких є Україна і Грузія”, - йдеться у повідомленні.

Разумков також підкреслив, що Україну і Грузію об’єднують історія, прагнення та цінності. Водночас, спільними є і проблеми, такі як боротьба за територіальну цілісність і суверенітет.

Разумков обговорив із прем’єром Грузії реформи та захист прав на окупованих територіях/Фото:: пресслужба ВР

Як повідомляє пресслужба Апарату ВР, Дмитро Разумков наголосив, що взаємодію між країнами необхідно розвивати як на рівні парламентів, так і за іншими напрямами. Одним із дієвих і ефективних механізмів співпраці, за його словами, є парламентські групи дружби.

Разумков також закликав представників Грузії діяти спільно у питаннях захисту територіальної цілісності і суверенітету України й інших держав, щодо яких здійснюється агресія. Голова ВР зазначив, що необхідно активізувати роботу міжнародних об’єднань, таких як ГУАМ, МПА «Україна-Молдова-Грузія» та Східного партнерства.

За словами Разумкова, це дозволить вийти на інші формати та зробити діяльність організацій більш конструктивною.

“Голова Верховної Ради підтримав пропозицію Прем’єр-міністра Грузії щодо зміцнення контактів та обміну досвідом у питаннях проведення реформ. Він також акцентував увагу на пріоритетності забезпечення прав людини, у тому числі – на окупованих територіях, і запевнив Прем'єр-міністра Ґахаріа у необхідності підтримки з боку парламенту озвучених під час зустрічі пропозицій”, - повідомляє пресслужба Апарату ВР.

Прем’єр-міністр Грузії у свою чергу запросив Голову Верховної Ради відвідати Грузію з офіційним візитом та повідомив про створення ще однієї «основи для розвитку братніх, дружніх відносин з Україною» - стратегічної ради високого рівня.

«Впевнений, що в цьому напрямі ми зможемо зробити ефективні кроки разом. Це саме той формат для наших народів і держав, який буде об’єднувати», - сказав Ґахаріа.

Як зазначають у пресслужбі, Ґахаріа запевнив у готовності й надалі підтримувати український народ та запропонував створити коаліцію за розвиток без агресії для захисту базових інтересів країн.