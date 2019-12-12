Мультимодальні перевезення між країнами ГУАМ прискорять рух товарів - Криклій

Мультимодальні перевезення та цифрові транспортні коридори сприятимуть швидкому руху товарів між країнами ГУАМ (Грузія, Україна, Азербайджан, Молдова) та розвитку економік.

Про це заявив міністр інфраструктури Владислав Криклій, який взяв участь у пленарному засіданні делегацій країн-членів ГУАМ у Києві, повідомляє пресслужба міністерства.

«Мультимодальні перевезення та цифрові транспортні коридори сприятимуть швидкому руху товарів між країнами та розвитку наших економік у результаті. Ми також працюватимемо над лібералізацією авіасполучення та автоперевезень між нашими країнами», - зазначив Криклій.

Коментуючи результати засідання, міністр інфраструктури України відзначив, що розвиток транспортного коридору ГУАМ та взаємодія в рамках транспортних коридорів ГУАМ, ТРАСЕКА (програма міжнародного співробітництва між ЄС і країнами-партнерами по організації транспортного коридору «Європа - Кавказ - Азія») та європейської транспортної мережї TEN-T матиме важливе значення для створення зони вільної торгівлі країнами ГУАМ.

«Наші азербайджанські колеги готують проєкт концепції цифрового транспортного коридору ГУАМ. Ми плануємо долучитись до їх досвіду впровадження цифровізації на транспорті», - зазначив Криклій.

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У Мінінфраструктури також повідомляють, що за результатами зустрічі глав урядів підписано два документи – протоколи, що підтверджують спільні наміри щодо взаємного визнання уповноважених економічних операторів та їхнього функціонування і застосування блокчейн-технологій із верифікації сертифікатів походження товарів, що проходять через державні кордони країн-членів ГУАМ.

Як повідомлялося, 12 грудня у Києві відбувся саміт глав урядів держав-членів Організації за демократію та економічний розвиток – ГУАМ. Тема заходу – державно-приватне партнерство у реалізації ключових проєктів ГУАМ зі сприяння торгівлі та транспортуванню.

Делегацію Грузії очолили прем’єр-міністр Ґеоргій Ґахарія, делегацію Республіки Молдова – прем’єр-міністр Іон Кіку, делегацію Азербайджанської Республіки – віцепрем’єр-міністр Алі Ахмедов. На саміті глави урядів домовилися про практичну реалізацію зони вільної торгівлі між країнами-учасниками ГУАМ.