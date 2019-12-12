На саміті ГУАМ домовилися про практичну реалізацію зони вільної торгівлі

На саміті глав урядів держав-членів Організації за демократію та економічний розвиток (ГУАМ) домовилися про практичну реалізацію зони вільної торгівлі.

Про це Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук сказав під час спільного із главами урядів держав-членів ГУАМ брифінгу у Києві, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Є два пріоритетних напрямки нашої співпраці. Перший з них — реалізація зони вільної торгівлі. Всі солідарні, що між нашими країнами не повинно бути торгових кордонів та бар'єрів. Бізнес-компанії наших країн повинні торгувати вільно. Це потенціально може створити для наших компаній переваги не тільки для роботи в рамках наших держав, а й для торгівлі з іншими країнами”, - сказав Гончарук.

Учасники засідання також обговорити створення траспортного коридору, який буде сприяти збільшенню обсягів товарообігу між країни — членами ГУАМ.

Гончарук зазначив, що учасники сатіму також багато уваги приділили низці інших важливих питань, серед яких й інші ініціативи в економічній сфері й політичні та безпекові питання.

12 грудня у Києві відбувся саміт глав урядів держав-членів Організації за демократію та економічний розвиток – ГУАМ. Тема заходу – державно-приватне партнерство у реалізації ключових проєктів ГУАМ зі сприяння торгівлі та транспортуванню.

Делегацію Грузії очолили Прем’єр-міністр Ґеоргій Ґахарія, делегацію Республіки Молдова – Прем’єр-міністр Іон Кіку, делегацію Азербайджанської Республіки – віцепрем’єр-міністр Алі Ахмедов.