Україна прагне реалізувати Програму співпраці ГУАМ + Японія - МЗС

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко обговорив з парламентським заступником міністра закордонних справ Японії Сініті Накатані співпрацю у форматі ГУАМ+Японія.

Про це повідомляє пресслужба МЗС за результатами їхньої зустрічі на полях Ради міністрів ОБСЄ у Братиславі

"У ході зустрічі були розглянуті питання співробітництва у форматі ГУАМ+Японія... Сторони висловили стійкий намір реалізувати Програму співпраці ГУАМ + Японія, яка є міцною основою для розробки нових проєктів з метою сприяння співпраці між ГУАМ та Японією в таких сферах, як торгівля та інвестиції, енергетика, надзвичайні ситуації, туризм, транспорт, культура, сільське господарство, медичне обслуговування та навколишнє середовище", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що сторони підтвердили свою прихильність до загальновизнаних норм та принципів міжнародного права, закріплених у Статуті ООН, та наголосили на важливості міжнародних зусиль, спрямованих на якнайшвидше врегулювання конфліктів у зоні ГУАМ на основі дотримання суверенітету, територіальної цілісності та недоторканності міжнародно визнаних кордонів держав.

Як повідомляв Укрінформ, у Братиславі 5 грудня розпочалося дводенне 26-те засідання Ради міністрів закордонних справ ОБСЄ - центрального директивного та керівного органу Організації з безпеки та співробітництва у Європі.