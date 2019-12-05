Пристайко зустрівся із секретарем Ватикану — говорили про звільнення політв’язнів

Міністр закордонних справ Вадим Пристайко обговорив із секретарем з міждержавних відносин Святого Престолу Полом Річардом взаємодію у питанні звільнення українських політв’язнів у РФ та можливості подальшого залучення гуманітарної допомоги Ватикану.

Про це йшлося під час їхньої зустрічі у рамках участі делегації України у 26-му засіданні Ради міністрів закордонних справ ОБСЄ, повідомляє пресслужба МЗС.

“Сторони підтвердили спільну налаштованість активізувати двосторонній діалог, обговорили взаємодію у питанні звільнення незаконно утримуваних Росією громадян України, а також можливості подальшого залучення гуманітарної допомоги Святого Престолу Україні”, - йдеться у повідомленні.

У ході зустрічі Пристайко також висловив вдячність за солідарність Ватикану і особисто Папи Франциска з Україною та допомогу у час, коли держава протистоїть збройній агресії Росії.

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Як повідомлялося, Президент України Володимир Зеленський заявив, що сподівається на обмін утримуваними особами між Україною і Росією у форматі «всіх на всіх» до кінця цього року.

Фото: МЗС