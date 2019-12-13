Маас: Для завершення війни на Донбасі замало лише волі українського уряду
Про це заявив міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас, доповідаючи в Бундестазі про результати саміту нормандської четвірки, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Усім причетним ясно, про що йдеться, і це виходить за межі східної України та України. Мир в Україні відіграє важливу роль також у відносинах Європи з Росією. Ці відносини покращаться лише за умови остаточного виконання Мінських домовленостей та відновлення суверенітету України", - заявив міністр.
Він поінформував депутатів про домовленості Парижа 9 грудня: всебічне припинення вогню до кінця року, обмін до свят полоненими, подальше розмінування, розведення ще у трьох точках. Також про домовленість не допускати в майбутньому перешкоджання роботі СММ ОБСЄ, до складу якої входять 800 спостерігачів, в тому числі 40 німців.
Глава МЗС ФРН визнав, що відповідей на багато питань поки немає. Серед них він назвав проведення демократичних місцевих виборів у зоні конфлікту, відновлення повного контролю Україною над її кордоном.
"Саме президент Зеленський своїм мирним курсом вніс новий рух в імплементацію Мінських угод… Слід визнати, що Україна протягом останніх тижнів і місяців зробила мужні кроки, в тому числі проти внутрішнього політичного опору, і таким чином створила основу для того, щоб ми могли повернутися до обговорення політичного процесу завершення конфлікту на сході України. Але мир на Донбасі потребує більше, ніж волі українського уряду", - заявив Маас.
Він запевнив, що Німеччина разом з Францією продовжуватиме працювати над тим, щоб шоста зима війни для людей зі східної України стала останньою воєнною зимою.
Маас повідомив, що перед самітом через 4 місяці має відбутися зустріч на рівні міністрів закордонних справ.
Фото: dpa