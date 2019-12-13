Маас: Для завершення війни на Донбасі замало лише волі українського уряду

Маас: Для завершення війни на Донбасі замало лише волі українського уряду

Укрінформ
Українська сторона зробила кроки до розблокування Мінського процесу, але волі її одної недостатньо, свою частину роботи має виконати РФ.

Про це заявив міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас, доповідаючи в Бундестазі про результати саміту нормандської четвірки, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Усім причетним ясно, про що йдеться, і це виходить за межі східної України та України. Мир в Україні відіграє важливу роль також у відносинах Європи з Росією. Ці відносини покращаться лише за умови остаточного виконання Мінських домовленостей та відновлення суверенітету України", - заявив міністр.

Він поінформував депутатів про домовленості Парижа 9 грудня: всебічне припинення вогню до кінця року, обмін до свят полоненими, подальше розмінування, розведення ще у трьох точках. Також про домовленість не допускати в майбутньому перешкоджання роботі СММ ОБСЄ, до складу якої входять 800 спостерігачів, в тому числі 40 німців.

Глава МЗС ФРН визнав, що відповідей на багато питань поки немає. Серед них він назвав проведення демократичних місцевих виборів у зоні конфлікту, відновлення повного контролю Україною над її кордоном.

"Саме президент Зеленський своїм мирним курсом вніс новий рух в імплементацію Мінських угод… Слід визнати, що Україна протягом останніх тижнів і місяців зробила мужні кроки, в тому числі проти внутрішнього політичного опору, і таким чином створила основу для того, щоб ми могли повернутися до обговорення політичного процесу завершення конфлікту на сході України. Але мир на Донбасі потребує більше, ніж волі українського уряду", - заявив Маас.

Читайте також: Зеленський відповів на слова Путіна про нову "Сребреницю"

Він запевнив, що Німеччина разом з Францією продовжуватиме працювати над тим, щоб шоста зима війни для людей зі східної України стала останньою воєнною зимою.

Маас повідомив, що перед самітом через 4 місяці має відбутися зустріч на рівні міністрів закордонних справ.

Фото: dpa

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-