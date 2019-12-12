Рада ухвалила закон про доступ Червоного Хреста до ув'язнених

Верховна Рада ухвалила закон щодо забезпечення безперешкодного доступу представників Міжнародного Комітету Червоного Хреста до осіб, взятих під варту".

Закон підтримали 335 народних депутатів, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Законопроєкт розроблено з метою надання представникам Міжнародного комітету Червоного хреста права безперешкодного доступу до осіб, взятих під варту. Пропонується доповнити статтю 12 Закону "Про попереднє ув'язнення" частиною 5, відповідно до якої представникам Міжнародного комітету Червоного хреста побачення із особами, взятими під варту, надається адміністрацією місця попереднього ув'язнення безперешкодно, без обмеження кількості таких побачень та їх тривалості у випадках і відповідно до умов Женевських конвенцій 1949 року та про захист жертв війни з повідомленням слідчого або суду, які здійснюють кримінальне провадження у вільний від виконання слідчий дій та судових засідань час", - зазначила голова Комітету з питань правової політики Ірина Венедіктова, презентуючи законопроєкт до другого читання.

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У першому читанні законопроєкт "Про внесення змін до Закону України "Про попереднє ув'язнення" щодо забезпечення безперешкодного доступу представників Міжнародного Комітету Червоного Хреста до осіб, взятих під варту" був ухвалений Верховною, Радою VIII скликання.