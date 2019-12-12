Червоний Хрест відправив понад 23 тонни гумдопомоги на окупований Донбас

Міжнародний комітет Червоного Хреста направив на тимчасово окуповану територію Донбасу 4 вантажівки гуманітарної допомоги.

Про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби.

«Через КПВВ «Новотроїцьке» до тимчасово окупованої території України прослідували 4 вантажівки з гуманітарною допомогою від Міжнародного комітету Червоного Хреста», - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що для жителів Донбасу направлено промислові товари та товари медичного призначення загальною вагою 23,95 тонни.

Фото: Держприкордонслужби.