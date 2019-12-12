Червоний Хрест відправив понад 23 тонни гумдопомоги на окупований Донбас

Червоний Хрест відправив понад 23 тонни гумдопомоги на окупований Донбас

Укрінформ
Міжнародний комітет Червоного Хреста направив на тимчасово окуповану територію Донбасу 4 вантажівки гуманітарної допомоги.

Про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби.

«Через КПВВ «Новотроїцьке» до тимчасово окупованої території України прослідували 4 вантажівки з гуманітарною допомогою від Міжнародного комітету Червоного Хреста», - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що для жителів Донбасу направлено промислові товари та товари медичного призначення загальною вагою 23,95 тонни.

Фото: Держприкордонслужби.

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