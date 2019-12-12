“Свободівця” Кайду затримали за заявою побитого в Раді депутата - Тягнибок

Вранці у четвер, 12 грудня, правоохоронці прийшли з обшуком до колишнього народного депутата від ВО "Свобода" Олексія Кайди і затримали його.

Про це повідомив у Facebook лідер ВО "Свобода" Олег Тягнибок, оприлюднивши відповідне відео.

"Сьогодні о 5 ранку, в кращих гебістських традиціях, особи, які називають себе правоохоронцями, почали ломитися в помешкання Олега Куцина - командира добровольчої чоти "Карпатська Січ" та Олексія Кайди, ветерана московсько-української війни, народного депутата України 7-го скликання. Причина - заява нардепа від "СН" Андрія Богданця. Того самого раніше судимого провокатора, який учора сам розпочав бійку, а тоді отримав відсіч за хамство на засіданні Аграрного комітету", - зазначив він.

Тягнибок додав, що "Кайду босого, на очах у дитини, витягнули на коридор та одягли наручники, щоб забрати до Печерського відділку".

Напередодні Тягнибок повідомив, що депутатів минулих скликань від ВО "Свобода" викликають до поліції через бійку з чинним народним депутатом із фракції "Слуга народу" Андрієм Богданцем 11 грудня після засідання Комітету з питань аграрної та земельної політики.

Як повідомляв Укрінформ, 11 грудня після засідання Комітету Верховної Ради з питань аграрної та земельної політики між народними депутатами минулих скликань-членами партії ВО "Свобода" та чинним депутатом від фракції "Слуга народу" Андрієм Богданцем сталася бійка.

Пізніше народний депутат від "Слуги народу" Євгенія Кравчук повідомила, що Богданець після бійки перебуває в лікарні з підозрою на струс мозку.

Раніше ексдепутат Ігор Мосійчук повідомив, що 17 серпня 2015 року Тернопільський міськрайонний суд засудив Андрія Богданця до двох років обмеження волі з випробувальним терміном в один рік, визнавши його винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 296 (Хуліганство) і ч. 1 ст. 122 (Умисне заподіяння тілесних ушкоджень середньої тяжкості) Кримінального кодексу України.

Сам Богданець пізніше пояснив, що отримав судимість за те, що у 2015 році вдарив чоловіка під час конфлікту на дорозі.