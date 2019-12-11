Бійка у Раді: “Свобода” пояснила, як ексдепутати потрапили на аграрний комітет

Народні депутати минулих скликань від ВО “Свобода” прийшли на засідання Комітету з питань аграрної та земельної політики, де у них сталася бійка з членом фракції “Слуга народу”, як представники громадськості.

Про це в коментарі Укрінформу повідомили в пресслужбі ВО “Свобода”.

“Комітет запрошував громадськість і засоби масової інформації. Оскільки колишні народні депутати — це є громадськість, вони прийшли разом з аграріями та іншими представниками фермерських організацій”, - зазначили в пресслужбі.

Там додали, що засідання аграрного комітету було відкритим і, відповідно, представники “Свободи” разом з громадськістю та ЗМІ були на ньому присутні.

“Їм дозволяє закон заходити до Верховної Ради, відвідувати засідання комітетів. Навіть під час пленарних засідань вони можуть бути присутніми в кулуарах Верховної Ради, але тільки не в пленарній залі. Чинне законодавство їм це дозволяє. Це відкрите засідання за участі громадськості і засобів масової інформації”, - зауважили в пресслужбі “Свободи”.

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Як повідомляв Укрінформ, у середу, 11 грудня, після засідання Комітету Верховної Ради з питань аграрної та земельної політики між народними депутатами минулих скликань, членами партії ВО "Свобода" та чинним нардепом від фракції "Слуга народу" Андрієм Богданцем сталася бійка. Пізніше народний депутат від “Слуги народу” Євгенія Кравчук повідомила, що Богданець після бійки перебуває в лікарні з підозрою на струс мозку.