Поліція відкрила справу через бійку у Раді

За фактом сутички у приміщенні комітетів Верховної Ради між колишніми нардепами і одним чинним поліція відкрила кримінальне провадження.

Про це інформує відділ комунікації поліції Києва.

"Сьогодні на спецлінію 102 від народного депутата України 9-го скликання надійшло повідомлення про отримання тілесних ушкоджень. Зібрані відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань і розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 346 (Погроза або насильство щодо державного чи громадського діяча) Кримінального кодексу України", - йдеться у повідомленні.

На місці події працює слідчо-оперативна група Печерського управління поліції.

Як повідомлялося, 11 грудня, після засідання Комітету Верховної Ради з питань аграрної та земельної політики між народними депутатами минулих скликань - членами партії ВО "Свобода" та чинним нардепом від фракції "Слуга народу" Андрієм Богданцем сталася бійка.

У партії “Слуга народу” заявили, що вважають свідомою провокацією напад на Богданця і звернулися через цей інцидент до правоохоронних органів.