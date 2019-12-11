Після бійки “слуга народу” потрапив до лікарні зі струсом мозку

Народний депутат від фракції “Слуга народу” Андрій Богданець перебуває в лікарні з підозрою на струс мозку після бійки з колишніми депутатами від ВО “Свобода”, що сталася після засідання Комітету з питань аграрної та земельної політики 11 грудня.

Про це повідомила член фракції “Слуга народу” Євгенія Кравчук у Facebook.

“Підтримую Андрія Богданця! Андрій з підозрою на струс мозку в лікарні. Ми заявляємо про неприпустимість будь-якого тиску на народних депутатів під час обговорення і ухвалення державних рішень, у тому числі й у першу чергу – із застосуванням сили”, - написала Кравчук.

Депутат додала, що “Слуга народу” нікому не дозволить “у неполітичний і непарламентський спосіб впливати на роботу представників народу України”.

Як повідомляв Укрінформ, 11 грудня, після засідання Комітету Верховної Ради з питань аграрної та земельної політики між народними депутатами минулих скликань-членами партії ВО "Свобода" та чинним депутатом від фракції "Слуга народу" Андрієм Богданцем сталася бійка.