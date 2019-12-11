Бійка у Раді: "Слуга народу" хоче перевести агрокомітет у "більш захищене місце"

Партія "Слуга народу" вважає свідомою провокацією напад на члена фракції "Слуга народу" Андрія Богданця після засідання аграрного комітету 11 грудня і звертається через цей інцидент до правоохоронних органів.

Про це йдеться у заяві партії "Слуга народу" у Facebook.

"Ми звертаємося до правоохоронних органів з вимогою належним чином відреагувати на цей інцидент відповідно до чинного законодавства. Ми звертаємося до керівництва Верховної Ради та Апарату Верховної Ради із закликом забезпечити можливість стабільної роботи комітету з аграрної політики – у тому числі, шляхом тимчасового перенесення засідань у більш захищене приміщення та посилення охорони і забезпечення громадського порядку під час і в місці проведення засідань", - йдеться у тексті заяви.

У партії додають, що вважають цей інцидент "свідомою провокацією, яка має на меті зрив законотворчого процесу і дестабілізацію ситуації в Раді на догоду певним політичним силам".

"Дуже показовою для нас є кооперація у спробі зриву роботи комітету між представниками партій проросійського спрямування і політичних сил, які називають себе патріотичними", - заявляють у "Слузі народу".

Як повідомляв Укрінформ, у середу, 11 грудня, після засідання Комітету Верховної Ради з питань аграрної та земельної політики між народними депутатами минулих скликань-членами партії ВО "Свобода" та чинним нардепом від фракції "Слуга народу" Андрієм Богданцем сталася бійка.