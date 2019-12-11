“Свободівців” викликають до поліції через бійку в Раді

Депутатів минулих скликань від ВО “Свобода” викликають до поліції через бійку з чинним народним депутатом від фракції “Слуга народу” Андрієм Богданцем 11 грудня після засідання Комітету з питань аграрної та земельної політики.

Про це повідомив лідер ВО “Свобода” Олег Тягнибок у Facebook.

“Служка чужого народу, судимий раніше за побиття, кидається на ветеранів війни у парламенті. І тепер не його, провокатора, викликають на допит в поліцію, а свободівців: Олексія Кайду, Едуарда Леонова, Ігоря Мірошниченка”, - написав Тягнибок.

Політик зазначив, що “провадженнями нас не злякаєте”.

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Тягнибок також додав, що якби «Свобода» була в парламенті, то законопроєкт про відкриття ринку землі “навіть на розгляд не винесли б”.

Як повідомляв Укрінформ, у середу, 11 грудня, після засідання Комітету Верховної Ради з питань аграрної та земельної політики між народними депутатами минулих скликань-членами партії ВО "Свобода" та чинним депутатом від фракції "Слуга народу" Андрієм Богданцем сталася бійка. Пізніше народний депутат від “Слуги народу” Євгенія Кравчук повідомила, що Богданець після бійки перебуває в лікарні з підозрою на струс мозку.