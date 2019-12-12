У Раді привітали бійців Сухопутних військ і оголосив хвилину мовчання за загиблими захисниками

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков на засіданні парламенту привітав бійців Сухопутних військ із професійним святом і оголосив хвилину мовчання за загиблими захисниками України.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Перш за все хотів би зазначити, що сьогодні День Сухопутних військ України. Нещодавно ми з вами святкували День української армії. Я пам'ятаю, що, на жаль, кожен день ще сьогодні ми чуємо про обстріли і про загиблих, і про поранених на фронті, це все захисники нашої держави. Ми з вами докладемо теж всіх наших зусиль для того, щоб це завершилося. Це робить і Президент держави", - зазначив Разумков.

Після цього Голова ВР оголосив хвилину мовчання за загиблими захисниками України.