Рада відкрилась і одразу пішла на перерву

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков відкрив ранкове засідання парламенту у четвер.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Ранкове засідання оголошую відкритим», - сказав спікер.

У залі засідань зареєструвалося 335 народних депутатів.

Згодом на вимогу чотирьох фракцій Разумков оголосив перерву на 30 хвилин у ранковому засіданні парламенту.

«Маємо заяву від чотирьох фракцій щодо оголошення перерви на 30 хвилин для зібрання у кабінеті Голови Верховної Ради України. Оголошується перерва до 10.40», - зазначив спікер.

При цьому Разумков не уточнив, на вимогу яких саме фракцій оголошується перерва.

Як повідомлялося, Верховна Рада планує, зокрема, продовжити до кінця 2020 року дію закону "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей".