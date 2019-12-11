ОПЗЖ засипала "земельний" законопроєкт поправками - їх нарахували майже 4 тисячі

До законопроєкту №2178-10 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення» надійшло понад 4500 поправок, близько 3900 з яких - від фракції «Опозиційна платформа - за життя».

Про це повідомив голова Комітету з питань аграрної та земельної політики Микола Сольський, передає Інформаційне управління Апарату Верховної Ради.

Голова Комітету Микола Сольський повідомив, що до Комітету надійшло понад 4 тисячі 500 правок до законопроєкту №2178-10, які включені до порівняльної таблиці. Зокрема, від фракції «Європейська солідарність» внесено 58 поправок, від фракції політичної партії «Голос» - 15, депутатської групи «За майбутнє» - 38, депутатської групи «Довіра» - 62, фракції «Батьківщина» - 386 правок, декілька сотень правок від фракції «Слуга народу» і близько 3900 правок - від фракції «Опозиційна платформа за життя», - йдеться у повідомленні.

Як зазначає Інформуправління Апарату ВР, Комітет з питань аграрної та земельної політики на засіданні 11 грудня розпочав розгляд у другому читанні законопроєкту №2178-10 щодо обігу земель сільськогосподарського призначення.

«Представники фракцій у виступах зазначали, що їхні правки мають конструктивний характер, деякі з них технічні, і наголошували, що під час розгляду законопроєкту у другому читанні у сесійній залі будуть наполягати на розгляді кожної правки. Народні депутати також зверталися до Комітету з проханням внести всі правки до порівняльної таблиці з тим, щоб кожну з правок можна було відстояти й проголосувати», - передає Інформаційне управління.

Зазначається, що народні депутати також наголошували, що запровадження обігу земель сільськогосподарського призначення в нинішніх умовах України не відповідає національним і економічним інтересам держави та інтересам громадян. Вони зазначали, що правки стосуються того, щоб «роз’яснити чому запровадження обігу земель сьогодні невигідно».

Голова Комітету, підсумовуючи сказав, що Комітет прагне напрацювати такий законопроєкт, який матиме максимальну підтримку.

Засідання Комітету буде продовжено у четвер.