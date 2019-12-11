РФ не зможе використати справи проти Порошенка в міжнародних судах — Зеркаль

Ексзаступниця міністра закордонних справ України Олена Зеркаль вважає, що українським політикам час переходити до цивілізованої процедури передачі влади і перестати шукати проблеми у діях попередників.

Про це вона заявила у коментарі Укрінформу в середу, 11 грудня, у відповідь на запитання, чи зможе Росія використати у міжнародних судах розпочаті в Україні кримінальні провадження проти п'ятого президента Петра Порошенка.

"Ні (не зможе). Я просто думаю, що нам треба вже переходити до цивілізованої процедури передачі влади й перестати шукати проблеми у діях попередників, бо у жодній країні я не бачила, щоб попередників притягували до відповідальності, а в нас, на жаль, це стало вже якоюсь політичною традицією", - сказала Зеркаль.

Водночас вона висловила побоювання, що позиції України у Міжнародному трибуналі з морського права може зашкодити розслідування ДБР щодо можливого перевищення повноважень Петром Порошенком як Верховним Головнокомандувачем у зв'язку з наказом катерам "Бердянськ" і "Нікополь" увійти в Азовське море через Керченську протоку.

"Ці розслідування — це дійсно намагання безпідставно довести, що наші моряки і кораблі були захоплені у Чорному морі у зв'язку з якоюсь провокацією. Оце найгірше, що ми можемо зробити, оскільки це дійсно та позиція, якої дотримуються росіяни, і яка нам дуже зашкодить. Тим більше, що я в це не вірю і вважаю, що якби був більш широкий підхід до вивчення цього питання, то у слідства не було б підстав вважати, що це була провокація", - акцентувала дипломатка.

Як відомо, Державне бюро розслідувань 10 грудня повідомило про реєстрацію кримінального провадження за фактом можливого скоєння державної зради Петром Порошенком при підписанні Мінських угод у 2015 році. Заяву в ДБР подав Андрій Портнов. За версією заявника, Порошенко нібито "діяв в інтересах Російської Федерації", оскільки у переговорах брали участь підконтрольні Кремлю ватажки терористичних угруповань "Л-ДНР". Таким чином п'ятий президент України "прив'язав відновлення територіальної цілісності України до моменту, коли на це з'явиться воля РФ".

Раніше повідомлялося, що ДБР розслідує 13 кримінальних проваджень, у яких фігурує Петро Порошенко. Адвокат Порошенка зазначав, що його клієнт проходить як свідок у двох справах, в інших – у нього немає процесуального статусу.

Ініціатором кримінальних проваджень стосовно Порошенка є Андрій Портнов – колишній заступник голови адміністрації експрезидента Віктора Януковича, засудженого за державну зраду.

Адвокат Порошенка Ігор Головань заявив, що спроби звинуватити п'ятого президента України Петра Порошенка у державній зраді за Мінські домовленості вдарять не стільки по ньому, скільки по чинному главі держави Володимиру Зеленському і по нормандському формату в цілому.