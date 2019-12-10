ЄС не змагається зі США в обсягах допомоги Україні – Єврокомісія

Європейський Союз пишається тим внеском, який він робить для того, щоб допомогти Україні модернізувати власні інституції та наблизитися до європейських стандартів, але ніколи не порівнює цей внесок із зусиллями інших країн у цьому напрямку.

Про це у вівторок у Брюсселі під час брифінгу для преси заявили представники Європейської Комісії, відповідаючи на запитання журналістів щодо критики з боку США на адресу ЄС за недостатній рівень підтримки на адресу України, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Коли йдеться про комунікацію з нашими важливим партнерами, такими як США, або інші країни, - ми безумовно, обмінюємося інформацією, зокрема, у тому, що стосується підтримки України. У випадку з Україною наші програми та спеціальна допомога застосовуються у багатьох сферах. Це не лише спроба допомогти, це ті зусилля, які реально допомагають, підтримують зусилля України у реформах, щоб зробити її більш сучасною та наблизити до європейських стандартів», - зауважив речник Єврокомісії з питань закордонних справ і політики безпеки Пітер Стано (Peter Stano).

Цю думку продовжив головний речник Єврокомісії Ерік Мамер (Eric Mamer), який наголосив, що ЄС є найбільшим донором.

«Європейський Союз є найбільшим у світі донором. Але ми не займаємося порівнянням наших зусиль із тим, які внески роблять інші країни. Це не є місцем для гри на підвищення, кожен робить власний внесок відповідно до ситуації на містах, і відповідно до того, що він може зробити», - зауважив речник Єврокомісії.

Він підкреслив, що Євросоюз сфокусований на власній програмі допомоги Україні, ця допомога є довгостроковою, всеохоплюючою, і спрямована на те, щоб допомогти Україні модернізувати інституції та суспільство.

«Але ми не маємо жодного інтересу до порівняння цієї допомоги із внеском з боку Сполучених Штатів. Ми задоволені тим, що є важливим контрибутором допомоги для України, і ми будемо її продовжувати», - додав Ерік Мамер.