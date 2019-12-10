ЄС не змагається зі США в обсягах допомоги Україні – Єврокомісія
Про це у вівторок у Брюсселі під час брифінгу для преси заявили представники Європейської Комісії, відповідаючи на запитання журналістів щодо критики з боку США на адресу ЄС за недостатній рівень підтримки на адресу України, повідомляє кореспондент Укрінформу.
«Коли йдеться про комунікацію з нашими важливим партнерами, такими як США, або інші країни, - ми безумовно, обмінюємося інформацією, зокрема, у тому, що стосується підтримки України. У випадку з Україною наші програми та спеціальна допомога застосовуються у багатьох сферах. Це не лише спроба допомогти, це ті зусилля, які реально допомагають, підтримують зусилля України у реформах, щоб зробити її більш сучасною та наблизити до європейських стандартів», - зауважив речник Єврокомісії з питань закордонних справ і політики безпеки Пітер Стано (Peter Stano).
Цю думку продовжив головний речник Єврокомісії Ерік Мамер (Eric Mamer), який наголосив, що ЄС є найбільшим донором.
«Європейський Союз є найбільшим у світі донором. Але ми не займаємося порівнянням наших зусиль із тим, які внески роблять інші країни. Це не є місцем для гри на підвищення, кожен робить власний внесок відповідно до ситуації на містах, і відповідно до того, що він може зробити», - зауважив речник Єврокомісії.
Він підкреслив, що Євросоюз сфокусований на власній програмі допомоги Україні, ця допомога є довгостроковою, всеохоплюючою, і спрямована на те, щоб допомогти Україні модернізувати інституції та суспільство.
«Але ми не маємо жодного інтересу до порівняння цієї допомоги із внеском з боку Сполучених Штатів. Ми задоволені тим, що є важливим контрибутором допомоги для України, і ми будемо її продовжувати», - додав Ерік Мамер.