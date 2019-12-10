У відносинах ЄС із Росією настали важкі часи - речник Єврокомісії

Одним із головних принципів, якими ЄС нині керується у відносинах з Росією, є повна імплементація Мінських угод.

Про це у вівторок у Брюсселі заявив речник Єврокомісії з питань закордонних справ та політики безпеки Пітер Стано, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Саме так речник Єврокомісії відповів на запитання преси, наскільки широко ЄС має намір відзначити 30-ту річницю встановлення відносин з Російською Федерацією.

«Не наша справа коментувати події, які організовуються різними посольствами. Є багато партнерів по всьому світу і всіляких річниць, і я не думаю, що потрібно коментувати кожну з них. Що стосується відносин між ЄС і Росією, - вони скеровані певними принципами, які відображені в повсякденній комунікації з нашими російськими партнерами. Головним принципом, на якому ми зараз зосереджені, є повна імплементація Мінських угод стосовно (ситуації) в Україні, у чому Росія має відігравати важливу роль. Ми бачили нормандський саміт у Парижі, де були досягнуті певні результати», - сказав Пітер Стано.

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Він наголосив, що відносини з Росією є важливими для ЄС, оскільки Росія залишається важливим сусідом.

«У наших відносинах із Росією були дуже добрі часи, нині настали більш важкі часи та виклики. Але, що завжди важливо для нас і є суттю європейських цінностей, - це шукати спільні рішення і консенсус, щоб була можливість працювати разом на користь наших народів. Люди в Росії та в ЄС прагнуть безпеки і стабільності, щоб зосереджуватися не лише на конфліктах та конфронтації, але на розвитку власного життя і нормальних, природних людських прагненнях. Це те, чого ми прагнемо», - додав речник Єврокомісії.