Президент: Через акції на Банковій неможливо працювати

Володимир Зеленський переконаний, Україна є демократичною державою, де можливі акції протесту, але вже шкодує, що дозволив вільний прохід по вулиці Банковій.

Про це глава держави розповів під час спілкування з українськими ЗМІ у Парижі, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Щодо акцій. У нас країна демократична. Ну, акції - то й акції. Ви ж знаєте, там дуже багато акцій. До речі, я вже жалію, що ми відкрили (Банкову - ред.), ну, просто неможливо працювати, вони там кричать, гудять”, - зазначив Президент.

Водночас він зауважив, що коли на зустрічі “нормандської четвірки” спростовував закиди щодо “радикалізму” в Україні, російська сторона використовувала дані про мітинги на свою користь.

“Ну, хочеться, хай збираються, але мені здається, такі акції - тільки козир і аргумент (і точно не для нас), яким сьогодні користувався президент РФ”, - додав Зеленський.

Як повідомляв Укрінформ, учасники акції “Варта на Банковій” заявили, що Президент України не перетнув “червоних ліній” саміті в Парижі.