“Варта на Банковій”: учасники акції очікують під ОП результатів "нормандського саміту"

Учасники акції “Варта на Банковій” очікують на результати саміту нормандської четвірки біля Офісу Президента України у Києві.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

На вході до Офісу Президента правоохоронці встановили металошукачі. Порядок охороняють понад дві сотні правоохоронців.

Наразі на Банковій перебуває близько 1000 людей.

Тут встановлена сцена, де проходять музичні виступи. Також біля сцени встановили екран.

Під Офісом Президента встановлені приватні намети, а також намети різних організацій та політичних партій.

Ситуація наразі спокійна.

Як повідомляв Укрінформ, 9 грудня у Парижі пройшла зустріч лідерів країн нормандського формату. Участь у зустрічі взяли Президенти України Володимир Зеленський, Росії Володимир Путін, Франції Еммануель Макрон та канцлер Німеччини Ангела Меркель.

Перед самітом глава Української держави провів двосторонні перемовини з лідерами Франції та ФРН.

Почалася зустріч віч-на-віч Зеленського з Путіним.

Раніше Зеленський запевнив, що на цій зустрічі "зради" не буде, та закликав українців довіряти йому.

Акція “Варта на Банковій” розпочалася 8 грудня. За задумом організаторів, вона має стати запобіжником проти спроб влади піти “на повідку” в Росії. Коли ж з'являться новини із Франції, активісти будуть “діятимуть відповідно до рішень саміту”.

8 грудня, на Майдані Незалежності також відбулося віче, ініційоване для того, щоб нагадати владі про “червоні лінії” напередодні зустрічі “нормандської четвірки”.

Раніше партії “Європейська солідарність”, “Голос” і ВО “Батьківщина” зробили спільну заяву щодо недопущення порушення національних інтересів України під час зустрічі в “нормандському форматі”.

Фото: пресслужба поліції Києва