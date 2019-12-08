На Банковій поставили намети, активісти залишаються на ніч

На Банковій поставили намети, активісти залишаються на ніч

Фото, відео
Укрінформ
Учасники акції "Варта на Банковій" організували нічний пікет біля Офісу Президента, тут установили кілька наметів і сцену.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

На сцені з колонками, розташованій біля Будинку з химерами, музичні гурти виконують патріотичні українські пісні.

Акція "Варта на Банковій". Фото: Володимир Тарасов / Укрінформ

Окрім наметів, установлено металеву бочку, у якій активісти розвели багаття, поруч поскладали дрова й дерев'яні піддони.

Станом на 22.00 біля ОП налічується близько тисячі учасників акції. Тут також продовжують чергувати правоохоронці, поліція діалогу, медики й рятувальники.

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Як повідомлялося, о 19-й годині біля ОП розпочалася акція "Варта на Банковій", яка має тривати всю ніч і наступного дня - до завершення перемовин у "нормандському форматі". Мета акції - нагадати Президентові Володимиру Зеленському про "червоні лінії" у переговорах з РФ.

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