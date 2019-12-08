На Банковій поставили намети, активісти залишаються на ніч
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Укрінформ
Учасники акції "Варта на Банковій" організували нічний пікет біля Офісу Президента, тут установили кілька наметів і сцену.
Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.
На сцені з колонками, розташованій біля Будинку з химерами, музичні гурти виконують патріотичні українські пісні.Акція "Варта на Банковій". Фото: Володимир Тарасов / Укрінформ
Окрім наметів, установлено металеву бочку, у якій активісти розвели багаття, поруч поскладали дрова й дерев'яні піддони.
Станом на 22.00 біля ОП налічується близько тисячі учасників акції. Тут також продовжують чергувати правоохоронці, поліція діалогу, медики й рятувальники.
Як повідомлялося, о 19-й годині біля ОП розпочалася акція "Варта на Банковій", яка має тривати всю ніч і наступного дня - до завершення перемовин у "нормандському форматі". Мета акції - нагадати Президентові Володимиру Зеленському про "червоні лінії" у переговорах з РФ.