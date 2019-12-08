На Банковій наразі зібралося 2 тисячі активістів

В акції під Офісом Президента наразі бере участь близько 2 тисяч людей.

Такі дані повідомляє поліція Києва.

"Під Офісом Президента на вул. Банковій масові заходи тривають. На цей час у них беруть участь близько 2000 осіб", - ідеться у повідомленні.

Зазначається, що на місці несуть служба поліцейські, нацгвардійці та працівники ДСНС.

Загалом, за інформацією поліції, протягом дня на охорону правопорядку у Києві заступило півтори тисячі правоохоронців. Аби не допускати конфліктних ситуацій, на акції працюють представники поліції діалогу.

Раніше повідомлялося, що акція на Банковій триватиме всю ніч і наступного дня - аж до завершення переговорів "Нормандської четвірки" у Парижі. Біля ОП активісти розгорнуть наметове містечко, а вночі у великому наметі проходитимуть виступи бардів та лекції, перегляд фільмів тощо.

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Вдень на майдані Незалежності відбулося віче, участь у якому, за даними поліції, взяло близько 8 тисяч людей. Захід був ініційований з метою нагадати владі про “червоні лінії" напередодні зустрічі “Нормандської четвірки” у Парижі.

Фото: kyiv.npu.gov.ua