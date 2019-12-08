Нацгвардія тимчасово не дозволяла зносити намети і бочки на Банкову

Бійці Національної гвардії на підходах до будівлі Офісу Президента з боку вулиці Лютеранської не дозволяли активістам проносити на площу перед ОП намети, бочки для обігріву та дерев'яні піддони.

Після нетривалих перемовин між активістами й правоохоронцями прохід було звільнено, й учасники пікету змогли пройти, повідомляє кореспондент Укрінформу.

За словами одного з активістів, вони хотіли занести до стін ОП металеві бочки для обігріву й піддони, які потім планувалося використати як дрова, проте нацгвардійці стали кордоном і не давали цього зробити.

У свою чергу представник правоохоронців зауважив, що "нічого не відбувається" й "зараз усе було залагоджено".

Хвилин за 10 після блокування нацгвардійці розімкнули свої лави й пропустили активістів.

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Раніше правоохоронці блокували пронесення під ОП конструкцій сцени, але через деякий час активісти по одному змогли пронести її частини через кордон нацгвардійців.

Наразі обстановка під ОП спокійна, на підходах до вулиці Банкової та біля ОП чергують правоохоронці, медики й рятувальники.

Як повідомлялося, о 19 годині біля ОП розпочалася акція "Варта на Банковій", яка має тривати всю ніч і наступного дня - до завершення перемовин у "нормандському форматі".

Мета акції - нагадати Президентові Володимиру Зеленському про "червоні лінії" у переговорах з РФ.