Разумков не береться прогнозувати результати "нормандського саміту"

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков висловив сподівання, що сьогоднішня зустріч у нормандському форматі дасть змогу Президенту завершити війну на Донбасі та повернути межі України до тих, якими вони були у 2013 році.

Про це він заявив під час спілкування з журналістами у Житомирі, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Сподіваюся, що нормандська зустріч дасть змогу Президенту завершити війну, припинити обстріли і поступово повернути тимчасово окуповані території Донецької і Луганської областей. Це лише частина роботи, яку перед собою поставили Президент і українська влада для того, щоб ми знову були у тих межах, у яких були у 2013 році", - сказав Разумков.

На його думку, будь-які прогнози щодо результатів зустрічі поки що некоректні.

"Я, мабуть, утримаюся від якихось прогнозів. Я не люблю прогнозувати в таких особливо делікатних речах", - додав Разумков.

Як повідомлялося, 9 грудня у Парижі відбудеться зустріч лідерів країн-учасниць нормандського формату: України, Франції, Німеччини та РФ.