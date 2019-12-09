У Путіна кажуть, що зустріч із Зеленським планується після переговорів "четвірки"

Окрема двостороння зустріч президентів України і Росії Володимира Зеленського та Володимира Путіна запланована після завершення переговорів лідерів у "нормандському форматі".

Про це повідомив ТАСС з посиланням на помічника президента РФ із зовнішньополітичної проблематики Юрія Ушакова.

«Зустріч Путіна з Зеленським пройде після завершення саміту в нормандському форматі, її тривалість залежатиме від лідерів», - сказав Ушаков.

До того неназване джерело агентству повідомляло, що зустріч відбудеться в Єлисейському палаці Парижа. За його ж словами, окремі зустрічі Путіна з президентом Франції Емманюелем Макроном і канцлером ФРН Ангелою Меркель плануються до початку засідання у форматі "четвірки". При цьому на зустріч чотирьох лідерів у "нормандському форматі", нібито, попередньо відводиться 2,5 години.

Раніше Президент України заявляв, що має намір обговорити на саміті строки обміну "всіх на всіх" і чіткі строки деокупації Донбасу.

Повідомлялося, що 9 грудня Володимир Зеленський прибуде в Єлисейський палац о 15.55 за київським часом. О 16.05 Зеленський зустрінеться з Макроном, о 16.30 - з Меркель, о 17.00 відбудеться зустріч всіх лідерів чотирьох країн, о 19.45 лідери "Нормандської четвірки" зустрінуться з журналістами.