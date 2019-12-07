США підтверджують підтримку України під час "нормандського саміту" - посольство

США запевняють у своїй непохитній підтримці суверенітету та територіальної цілісності України напередодні зустрічі у "нормандському форматі".

При цьому Сполучені Штати працюватимуть із союзниками та партнерами, щоб і надалі змушувати Росію виконувати взяті на себе зобов’язання та розпочати процес мирного відновлення повного суверенітету України на Донбасі, йдеться в оприлюдненій 7 грудня заяві Посольства США в Україні.

"Починаючи з 2014 року, США надали 3 мільярди доларів на підтримку безпеки та інших, не пов’язаних з безпекою, напрямків, які підтримують широкий спектр українських установ та організацій. Наші програми допомогли започаткувати вирішальні ініціативи, пов’язані з правоохоронними органами, боротьбою з корупцією, судовою реформою, реформою в оборонній сфері та розбудовою демократичних інститутів. Ця допомога надається відповідно до законів США і регулярно перевіряється американськими інспекторами на найвищому рівні", - нагадали в посольстві.

Там також вкотре наголосили, що довготривалий успіх та стійкість України залежить від її прихильності до реформ, зокрема боротьби з корупцією. Щоб досягти успіху, Україні потрібні віддані урядовці та сильні антикорупційні установи, заявили в американській дипустанові.

"Ми стоятимемо пліч-о-пліч з Україною, допоки вона бореться з російською агресією, зміцнює верховенство права, створює здоровіший інвестиційний клімат, реформує оборонний сектор, бореться з дезінформацією та вживає необхідних заходів для забезпечення остаточної перемоги тих, хто стоїть на боці справедливості та гідності", - зазначається в заяві Посольства США.

Як повідомляв Укрінформ, зустріч лідерів країн "нормандського формату" - України, Росії, Франції та Німеччини - запланована на 9 грудня у Парижі.

Крім того, напередодні Президент України Володимир Зеленський підтвердив проведення у Парижі двосторонньої зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним та заявив, що двосторонні зустрічі матимуть між собою всі лідери "нормандського формату".

Востаннє такий саміт відбувся 19 жовтня 2016 року в Берліні. Тоді його учасники визнали, що жодного прориву в урегулюванні конфлікту на Донбасі досягнути не вдалося.