Помпео та Лавров обговорять ситуацію в Україні після "нормандської" зустрічі

Державний секретар Сполучених Штатів Америки Майк Помпео зустрінеться у Вашингтоні з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим 10 грудня та обговорить з ним ситуацію в Україні.

Про це повідомляє AP.

"Міністр закордонних справ РФ відвідає наступного тижня Вашингтон для переговорів з держсекретарем Майком Помпео", - заявили у п'ятницю американські чиновники, додавши, що очільники зовнішньополітичних відомств обговорять низку питань, зокрема, ситуацію в Україні.

"Держсекретар США Помпео та міністр закордонних справ РФ Лавров, як очікується, обговорять такі питання російсько-американських відносин, як Сирія, Україна, Венесуела та контроль над озброєннями", - зазначає AP.