Україна має контракти вже на 85% так званої "замороженої" допомоги США - Міноборони

За поточний фінансовий рік Україна отримала від США військову допомогу на 400 мільйонів доларів, на понад 85% цієї допомоги вже укладені відповідні контракти.

Про це в ефірі Громадського повідомила заступниця міністра оборони Аліна Фролова.

"На сьогоднішній день допомога, яка йде в межах фінансового року, законтрактовано більше, ніж на 85 відсотків. Це та сама, про яку всі кажуть, що вона заморожена. Фінансовий рік в США — до квітня", — сказала вона.

Фролова уточнила, що укладання контракту на якусь допомогу, наприклад, на поставку оснащення, означає, що Україна його вже точно отримає.

"Чому я говорю саме про контрактування — тому що якщо ми говоримо про техніку і обладнання, ми розуміємо, що це кілька років виробництва. Тобто це не означає, що ми її прямо зараз отримаємо. Є речі, які ми отримаємо досить швидко, а є речі, які отримаємо за два роки, але оплата (від США — ред.) за них піде вже зараз", — пояснила вона.

Нагадаємо, замороження військової допомоги Україні стало приводом для запуску процедури імпічмента президента США Дональда Трампа — його звинувачують у тому, що він вимагав від влади України розпочати розслідування проти Джо Байдена, ймовірного конкурента на майбутніх виборах, а в обмін на це розморозив би допомогу. У підсумку після скандалу Біли дім розморозив допомогу.

Як зазначає Фролова, "на операційному рівні жодної заморозки не було".

"Була дискусія з приводу верхнього політичного керівництва, але всі операційні процеси здійснювалися, оскільки офіційної якоїсь команди стоп або не стоп не було, ми її не відчули. Нас абсолютно запевнили на рівні Сенату, на рівні Конгресу, на рівні Міністерства оборони, що це є технічні внутрішні питання, якими ми займаємося, але це не означає, що ми зупиняємо допомогу", — розповіла вона.

У наступному році Україна отримає від США військову допомогу щонайменше на 250 мільйонів доларів.