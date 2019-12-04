Зеленський під час розмови з Трампом не знав про

Зеленський під час розмови з Трампом не знав про "заморожування" військової допомоги

Укрінформ
Президент Володимир Зеленський заявив, що не знав про блокування військової допомоги Україні від США, коли мав із Дональдом Трампом телефонну розмову.

Про це він сказав під час спільної з прем’єр-міністром Королівства Швеція Стефаном Левеном пресконференції, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Чи знав я, що президент США заблокує допомогу?.. Коли у мене була розмова по телефону (з Трампом - ред.), я цього не знав", – зазначив Зеленський.

Водночас він запевнив, що ситуація з імпічментом президента у США не впливає на його роботу.

"Я думаю, що це більше впливає на роботу інституцій Сполучених Штатів Америки. За всієї поваги до нашого стратегічного партнера, до США, - ми вдячні за допомогу будь-яку, - але у нас незалежна Україна і у нас є реально більш пріоритетні проблеми", – сказав Президент України.

Читайте також: Імпічмент Трампа: демократи затвердили звіт про розслідування

Раніше видання The Hill повідомило, що відповідно до документів Білого дому, які отримали законодавці в Палаті представників США в контексті розслідування щодо імпічменту президента, адміністрація Трампа розпорядилася зупинити надання Україні оборонної допомоги 25 липня, в день телефонної розмови президентів України й США, хоча це рішення обговорювалося тривалий час до цього.

Читайте також: Рішення заморозити допомогу Україні йшло від Трампа — заступник Помпео

Як повідомляв Укрінформ, 25 вересня Білий дім оприлюднив текст телефонної розмови між президентами США і України, через яку в США розпочали процедуру імпічменту, оскільки з тексту розмови випливає, що Трамп тиснув на Зеленського, переконуючи розпочати в Україні розслідування проти сина колишнього віцепрезидента Джо Байдена.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-