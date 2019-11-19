Рішення заморозити допомогу Україні йшло від Трампа — заступник Помпео

Рішення заморозити допомогу Україні йшло від Трампа — заступник Помпео

Укрінформ
Рішення про замороження фінансової і військової допомоги Україні йшло безпосередньо від президента США Дональда Трампа.

Про це на закритих слуханнях у Палаті представників Конгресу США заявив заступник держсекретаря з політичних справ Девід Гейл, повідомило агентство ТАСС.

Стенограма парламентських слухань була оприлюднена в понеділок, 18 листопада, а саме засідання відбулося на початку місяця. Дипломат давав свідчення членам трьох комітетів нижньої палати Конгресу в рамках процедури імпічменту президента США.

За словами Гейла, Трамп дав розпорядження адміністративно-бюджетного управління Білого дому про заморожування допомоги Україні.

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Він уточнив, що 23 липня відбулася зустріч на рівні заступників глав всіх ключових американських відомств, що займаються зовнішньою політикою. На цьому засіданні заступник помічника президента з нацбезпеки Чарльз Капперман запитав у представників кожного відомства про позиції щодо призупинення допомоги Україні.

"Я рішуче виступив на підтримку відновлення допомоги, і те ж саме зробили представники всіх інших відомств за винятком адміністративно-бюджетного управління Білого дому", − розповів заступник держсекретаря.

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"Адміністративно-бюджетне управління, коли їх запитали, повідомило, що вони отримали вказівку від президента і виконувача обов'язків керівника апарату Білого дому Міка Малвені заморозити допомогу", − підкреслив Гейл.

Як повідомляв Укрінформ, друга розмова глави Білого дому з президентом України Володимиром Зеленським 25 липня викликала серйозну стурбованість в адміністрації США. В результаті з'явилася скарга "викривача", а також було ініційовано розслідування щодо імпічменту в Палаті представників американського Конгресу.

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