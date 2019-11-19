Рішення заморозити допомогу Україні йшло від Трампа — заступник Помпео

Рішення про замороження фінансової і військової допомоги Україні йшло безпосередньо від президента США Дональда Трампа.

Про це на закритих слуханнях у Палаті представників Конгресу США заявив заступник держсекретаря з політичних справ Девід Гейл, повідомило агентство ТАСС.

Стенограма парламентських слухань була оприлюднена в понеділок, 18 листопада, а саме засідання відбулося на початку місяця. Дипломат давав свідчення членам трьох комітетів нижньої палати Конгресу в рамках процедури імпічменту президента США.

За словами Гейла, Трамп дав розпорядження адміністративно-бюджетного управління Білого дому про заморожування допомоги Україні.

Він уточнив, що 23 липня відбулася зустріч на рівні заступників глав всіх ключових американських відомств, що займаються зовнішньою політикою. На цьому засіданні заступник помічника президента з нацбезпеки Чарльз Капперман запитав у представників кожного відомства про позиції щодо призупинення допомоги Україні.

"Я рішуче виступив на підтримку відновлення допомоги, і те ж саме зробили представники всіх інших відомств за винятком адміністративно-бюджетного управління Білого дому", − розповів заступник держсекретаря.

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"Адміністративно-бюджетне управління, коли їх запитали, повідомило, що вони отримали вказівку від президента і виконувача обов'язків керівника апарату Білого дому Міка Малвені заморозити допомогу", − підкреслив Гейл.

Як повідомляв Укрінформ, друга розмова глави Білого дому з президентом України Володимиром Зеленським 25 липня викликала серйозну стурбованість в адміністрації США. В результаті з'явилася скарга "викривача", а також було ініційовано розслідування щодо імпічменту в Палаті представників американського Конгресу.