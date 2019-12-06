Час відновити мости між Росією та Україною, РФ та Заходом - генсек ОБСЄ

Настав час для наведення мостів між Росією та Україною, Росією та Заходом.

Про це заявив генеральний секретар ОБСЄ Томас Гремінгер під час заключної пресконференції за результатами 26-го засідання Ради міністрів закордонних справ ОБСЄ у Братиславі, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Цей розвиток ситуації (в та навколо кризи в Україні – ред.) демонструє одну річ: можливо відбудувати мости, у політичному та практичному планах, а також вжити невеликі кроки з метою поліпшення життя людей. Зараз потребуються політичні кроки для відбудови мостів між Росією та Україною, Росією та Заходом", - зазначив він.

Генсек ОБСЄ висловив сподівання, що саміт "нормандської четвірки", що відбудеться 9 грудня в Парижі, надасть сторонам "потужний політичний сигнал для вжиття кроків, необхідних для встановлення миру на Донбасі".