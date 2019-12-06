Україна і НАТО: у МЗС розповіли про завдання на найближчу перспективу

Завдання Міністерства закордонних справ України на наступний рік - забезпечити приєднання країни до Програми посилених можливостей НАТО.

Про це повідомив заступник міністра закордонних справ Єгор Божок в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"Наше завдання на найближчу перспективу - забезпечити приєднання України до Програми посилених можливостей НАТО, що нам, до речі, було обіцяно на Уельському саміті Альянсу (4-5 вересня 2014 року - ред.), який відбувався на тлі трагічних подій у нашій державі, і коли глави держав і урядів країн Альянсу вирішили (я живий свідок цього), що питання приєднання України до цієї програми вирішено, але коли - це буде наступний крок. Ми хотіли б, щоб цей наступний крок відбувся наступного року", - сказав Божок.

Водночас, наголосив заступник міністра, тактичне завдання МЗС – забезпечити ухвалення міністрами закордонних справ країн-членів НАТО рішення про приєднання України до Плану дій щодо членства в НАТО (ПДЧ) в розвиток рішення саміту НАТО в Бухаресті 2008 року.

Божок також сказав, що Програма посилених можливостей НАТО - це "паралельний трек", і немає прямої прив'язки цієї програми до ПДЧ.

Як повідомляв Укрінформ, у вересні 2016 року Україна подала офіційну заявку до НАТО щодо приєднання до Програми посилених можливостей для особливих партнерів.

Читайте також: МЗС висловило протест Росії через вирок українцю Сейтосманову

Віцепрем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Дмитро Кулеба 1 листопада 2019 року повідомив, що в рамках такого партнерства Україна може отримати пріоритетний допуск до сертифікації заходів, які відбуваються за лінією НАТО-Україна. Крім того, ця програма, за словами українського віцепрем'єра, передбачає розширене співробітництво у сфері розвідки та надання можливості представникам країн-партнерів отримувати посади у штаб-квартирах або в структурах НАТО. При цьому Кулеба наголосив, що програма розширених можливостей не є заміною Плану дій щодо членства у НАТО, якого прагне Україна.